رغم تعهد المقاول .. 12 يوماً بقيت على تسليم مستشفى القنفذة وهذه نسبة الإنجاز!

مدَّد العقد الأول ذا الـ 24 شهراً بـ 22 شهراً آخر وأصبحت المدة كاملة 46 ولم ينته

لايزال مواطنو القنفذة يترقبون إنجاز مشروع إحلال مبنى مستشفى القنفذة العام الذي تعهد المقاول أمام الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال زيارته السابقة للقنفذة، بتسليم المشروع مطلع شهر ذي القعدة المقبل؛ أي بعد نحو 12 يوماً بعدما تمّ تمديد مدة العقد الأولى المحدّدة بـ 24 شهراً إلى 22 شهراً آخر وأصبحت المدة كاملة 46 شهراً، على أن يتم في نهايتها وهو بعد 12 يوماً تسليم المشروع.

لكن على ما يبدو أن كل تلك الفترة لم تكن كافية للوفاء بالوعد وإنجاز المستشفى الذي تجاوز عمره السابق أربعين عاماً وكان من الأولى إزالته وإعادة بنائه من جديد أفضل من التجديد؛ حيث مازال المشروع يحتاج إلى عام آخر؛ ليتم اكتمال البناء والتجهيز، وكانت الوزارة قد اعتمدت إحلال مبنى مستشفى القنفذة العام بمبلغ تجاوز 62 مليون بمدة 24 شهراً.

وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت ٧٧ % وتمّ اعتماد زيادة العقد بالنسبة النظامية ١٠ %، وكذلك طرح التجهيزات الطبية وغير الطبية في منافسة لتجهيزه.

ويعد المشروع من أول اهتمامات مدير "صحة القنفذة" الدكتور عبدالله الغروي؛ وعلى تواصل مستمر مع مقام الوزارة والإدارات المعنية لدى "صحة القنفذة" من أجل سرعة إنجاز المشروع.