أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة "سلطان بن منيف"

عبر برقيتي مواساة بعثا بهما إلى أسرة الفقيد

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، العزاء للشيخ مانع بن سالم بن منيف وإخوانه وكافة أفراد أسرة آل منيف في وفاة فقيدهم الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، عبر برقية أعرب خلالها عن بالغ تعازيه لهم، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ، أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



كما قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، التعازي إلى الشيخ مانع بن سالم بن منيف وإخوانه وكافة أفراد أسرة آل منيف، في وفاة فقيدهم وبعث لهم ببرقية أعرب خلالها عن بالغ التعازي لهم.



من جانبه عبّر الشيخ مانع بن سالم بن منيف، وإخوانه، وذووه وكافة أفراد أسرة "آل منيف" عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الرياض ونائبه، على ما عبّرا عنه من مشاعر العزاء، ومواساتهم لهم في فقيدهم.