ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر

كشف حساب المرور السعودي على تويتر اليوم أن مرور منطقة الحدود الشمالية ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الجوهرة في مدينة عرعر، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.المرور السعودي منطقة الحدود الشمالية
من المنتظر أن يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام
كشف حساب المرور السعودي على تويتر اليوم أن مرور منطقة الحدود الشمالية ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الجوهرة في مدينة عرعر، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.