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من المنتظر أن يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر

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كشف حساب المرور السعودي على تويتر اليوم أن مرور منطقة الحدود الشمالية ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الجوهرة في مدينة عرعر، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.