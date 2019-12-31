"بنتلي" تدخل دائرة استدعاءات "التجارة" .. خطرٌ قد ينتهي بحريق

الوزارة دعت إلى التحقّق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الوكيل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017 / 2018، وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزّز آلياً وتسرُّب السائل الهيدروليكي؛ ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

0

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441 09:06 AM

الوزارة دعت إلى التحقّق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الوكيل

"بنتلي" تدخل دائرة استدعاءات "التجارة" .. خطرٌ قد ينتهي بحريق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 810

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017 / 2018، وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزّز آلياً وتسرُّب السائل الهيدروليكي؛ ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019