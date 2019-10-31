"بلدي تربة" يقف على حدائق ومنتزهات الطائف لنقل الخبرات والاستفادة منها

الْتقي "آل هميل" لمناقشة إشكالية المخططات السكنية ودعم المشاريع بالمحافظة

الْتقى رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة تربة الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي وعدد من أعضاء المجلس، أمينَ محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل يوم الثلاثاء االماضي، ضمن جدول الزيارة المنسق للوقوف على حدائق ومنتزهات محافظة الطائف؛ بهدف الاطلاع وكسب الخبرات ودراسة نقل وتنفيذ بعض الأفكار والأعمال المنفذة بحدائق محافظة تربة.

وكان في استقبال وفد المجلس، مساعد وكيل الأمين مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف المهندس سليمان حمزة الجهني، وعدد من مختصي الأمانة الذين بدورهم اصطحبوا أعضاء المجلس للوقوف على عدد من الحدائق والمنتزهات ومشاتل الأمانة، تعرفوا من خلالها على برامج عمل الحدائق، وآلية السقيا، وأنواع الأشجار والمزروعات التي تم الاستفادة منها، بالإضافة إلى التعرف على طرق استدامة هذه الحدائق ومزروعاتها.

بعد ذلك استقبل أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل رئيس وأعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد من المواضيع كان من أبرزها: إشكالية مخطط النسيم ووضع حلول له بعد إيقاف البناء به، وكذلك مناقشة إمكانيات دعم المشاريع الخدمية؛ نظرًا للحاجة الماسة لذلك، بالإضافة إلى رفع فئة بلدية محافظة تربة من "ج" إلى فئة "أ".