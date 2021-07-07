"الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

يشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.