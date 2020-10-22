تعاملات الخميس.. هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام

تزامنًا مع اتجاه دول أوروبية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في ظل زيادة تفشي "كورونا"

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام تزامنًا مع اتجاه دول أوروبية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في ظل زيادة تفشي فيروس "كورونا".

ورغم أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع مخزنات النفط بنحو مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أكتوبر، زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.9 مليون برميل على مدار نفس الفترة.

وفي سياق منفصل أعلن كبير موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" أمس الأربعاء أنهم يتطلعون إلى الوصول لصفقة تحفيز مالي خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 41.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 39.85 دولارًا للبرميل.