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بعدما أطلق فيه مركز تنمية الحياة الفطرية مجموعة من الظباء

شاهد.. متنزه "أبقيق" بالشرقية يشهد ولادة أول طلاء للمها العربي

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شهد متنزه أبقيق في المنطقة الشرقية التابع لأرامكو السعودية ولادة أول طلاء للمها العربي.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في تغريدة على حسابه بتويتر، صورة للطلاء المولود ووالدته جواره.

يأتي ذلك بعدما أطلق المركز مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي بالمتنزه.