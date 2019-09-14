





105

فيما تمكنت من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية

تم تخبئتها بمكان سري.. قوات الأفواج تضبط 45 بلاطة حشيش بجازان

تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب 45 بلاطة، من مادة الحشيش المخدر، خلال عملية واحدة.

وقالت أفواج منطقة جازان لـ"سبق": العملية وقعت أمس وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 45 بلاطة من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب كمية من القات في إحدى النقاط الأمنية.