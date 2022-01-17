"تقنية أبها" تنظم حفل استقبال لـ1244 متدربًا في الدبلوم والبكالوريوس

للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ

‬نظّمت الكلية التقنية بأبها ممثلةً بشؤون المتدربين بالكلية، حفل استقبال 1244 متدربًا مستجدًا في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ، على مسرح الكلية بحي الموظفين.

جاء ذلك، بحضور عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات.

ورحّب عميد الكلية بالمتدربين المستجدين، واستعرض تاريخ وإنجازات الكلية، كما قدّم شكره والثناء للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن، ولمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونوابه، على الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب؛ من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيدي سعودية.

وحثّ المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات، ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.