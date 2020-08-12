الحصيني: هطولات مطرية تُواعد هذه المناطق.. اليوم وليلة الخميس

قال: رياح شبه قوية على الشرقية والساحل الغربي إلى شمال جازان

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة الغد على عدد من المناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 22/ 12/ 1441هـ وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، والربع الخالي، وشرق نجران)، وعلى أجزاء من عمان واليمن وجنوب الإمارات.

وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والساحل الغربي، إلى شمال جازان وبين الشمالية والجوف".