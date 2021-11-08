برلماني عراقي يشيد بتغطية مذيع "الحدث" حسين الشيخ لمحاولة اغتيال "الكاظمي"

تعدّ أطول تغطية لقضية سياسية واستمرت لمدة 6 ساعات متواصلة

‬أشاد البرلماني العراقي السابق وخبير العلاقات الدولية عمر عبدالستار، بالإعلامي حسين الشيخ، المذيع بقناة الحدث.

وأوضح "عبدالستار"، عبر حسابه على "تويتر"، أن التغطية التي قام بها الإعلامي حسين الشيخ لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، تعدّ أطول تغطية لحدث سياسي حيث استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة.

وأكد "عبدالستار" أنه كان يتابع التغطية حتى الفجر، وتوقّع أن يقوموا بالاتصال به، ولكنهم فعلوا ذلك الساعة الثامنة صباحاً.

وأشار البرلماني العراقي السابق إلى أن رأيه في حسين الشيخ ليس مدحاً، ولكنه بمثابة ترشيح لمن يستحق النجاح والجوائز دائماً.