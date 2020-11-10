رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

تراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8%.. بلغ 8.36 ليرة لكل دولار

على الرغم من التغيرات التي حدثت مؤخرًا بالقيادات الاقتصادية التركية، واصلت الليرة انهيارها، وتراجع سعر الصرف اليوم بنسبة 3.8% مقابل الدولار.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"؛ فإن سعر الليرة بلغ 8.36 ليرة لكل دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عيّن الليلة الماضية الوزير السابق لطفي ألوان؛ ليكون وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا لبراءت ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل غير متوقع.

وأقال أردوغان مؤخرًا محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وعين ناجي إقبال محافظًا جديدًا للبنك.