صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت المراكز التجارية والأسواق العامة والمطاعم وتمّ خلالها تقديم التوعية الصحية

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 827 جولة تفتيشية، وذلك خلال الفترة من 5 - 11 / 2 / 1443 هـ، وذلك بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، حيث تمّ خلالها تقديم التوعية الصحية لعدد 2076 شخصاً.