افتتاح مؤتمر الكيمياء الدولي السابع في جامعة الملك سعود

افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، نيابة عن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم، مؤتمر الكيمياء الدولي السابع والمقام بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 4-6 /3/1440هـ.

وحضر حفل الافتتاح وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمشاركون في المؤتمر من الخبراء وعلماء الكيمياء.

وبدأ حفل الافتتاح بالقران الكريم، ثم قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور زيد العثمان في كلمته: محاور هذا المؤتمر متوافقة مع رؤية المملكةالعربية السعودية 2030 وأهدافها المتركزة حول تحسين جودة المياه ومعالجة مياه الصرف، والاهتمام بالطاقة النظيفة، وتحسين الظروف البيئية.

وأضاف: تأتي الكيمياء وتطبيقاتها كركيزة أساسية وهامة في تحقيق هذه الأهداف، حيث ستشمل حلقات النقاش تطورات الأبحاث في المواد الكيميائية وخواصها وتطبيقاتها في مجالات تحلية المياه ومياه الصرف، وكذلك التطبيقات البيئية وفي مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى دور الكيمياء في مجالت حسين توصيل الدواء والتطبيقات الطبية وكذلك تطبيقات النانو.

وأردف "العثمان": سيتم تركيز الجهود والمناقشات على الاتجاهات العلمية الجديدة والحديثة في علم الكيمياء من خلال تقديم عدد من المحاضرات المتخصصة، بالإضافة إلى معرض علمي للملصقات، وتم تنظيم سبع ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر، تتناول جميعها مواضيع كيميائية حيوية ومؤثرة، ويستضيف المؤتمر متحدثين عالميين ومحليين من الناشطين بحثيًا وعلمياً في مجال الكيمياء.

من جهته، قال "العمر": يشرفني افتتاح المؤتمر نيابة عن أمير منطقة الرياض والذي يقام في توقيت مهم يخدم توجه المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد المعرفة ونحو الاقتصاد متنوع المصادر.

وأضاف: في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين للجامعات وعلى وجه الخصوص جامعة الملك سعود يتصاعد اليوم دور الجامعات السعودية في توجيه البحث العلمي نحو التركيز على بحوث التنمية وتوجيهها نحو اقتصاد المعرفة.

وأردف: هذا التوجه يستلزم الاعتماد على البحث العلمي الجاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول بخطى ثابتة نحو الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات والابتكار والاختراع لتكتمل منظومة البحث العلمي.

وتابع: سعت الجامعة إلى الاهتمام بالبحث العلمي بجانبيه الأساسي والتطبيقي، وللجمعية الكيميائية التي تنظم هذا المؤتمر دور إيجابي في تحقيق تطلعات الجامعة جنبًا إلى جنب مع الجمعيات العلمية الأخرى في دعم البحوث وخدمة المجتمع وتطوير الموارد البشرية المناسبة لسوق العمل.

وقال "العمر": نفذت الجمعية أكثر من 150 فعالية خلال دورة مجلسها الحالي بالإضافة إلى إصدار ثلاث مجلات ثقافية ومجلتين علميتين، كما حصلت الجمعية الكيميائية على جائزة أفضل علمية خلال العام الماضي .

وشاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا يحكي عن الإنجازات التي حققتها الجمعية الكيميائية السعودية من بداية نشأتها إلى اليوم الحاضر، قبل تكريم الشريك الاستراتيجي شركة "سابك" والشريك العلمي مدينة الملك عبالعزيز للعلوم والتقنية وتكريم المتحدثين الأساسيين.

وتوجّه مدير الجامعة والحضور لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر حيث تجول الجميع داخل أرجاء المعرض.