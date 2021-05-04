الناصر عن أرباح أرامكو في الربع الأول: مستويات قوية ومتميزة جداً.. متفائل بالطلب

8.6 مليون برميل متوسط إنتاجها.. وقال: جاهزون لتلبية احتياجات العالم مع بدء التعافي

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير تنفيذييها، أمين الناصر إن النتائج المالية والتشغيلية في الربع الأول 2021 أظهرت مستويات قوية ومتميزة جداً، وكانت انعكاساً لتحسن البيئة التشغيلية ممثلة في الاتجاهات التي تشهدها العديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة.

وتابع: عكست النتائج الالتزام الدؤوب من جانب موظفي الشركة وموظفاتها لتحقيق مستويات ممتازة من الكفاءة والابتكار والموثوقية، وقد أثبتت أرامكو السعودية أنها بالفعل المورد المفضل لعملائها، وواصلنا تقديم توزيع الأرباح لمساهمينا.



وأضاف: "خلال الربع الأول، حققنا مزيداً من التقديم في جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، فبرنامج تحسين محفظة الأعمال الذي تنفذه الشركة يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة، وقد تجلى ذلك في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) هي صفقة خطوط أنابيب النفط التي أعلنا عنها مطلع الربع الثاني".



وتابع: "ومن جانب آخر، يحمل برنامج شريك في المملكة آفاقاً واعدة لإطلاق العنان أمام فرص جديدة في السوق المحلية، ستسهم في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها، وفي الوقت نفسه سيكون لها تأثير إيجابي على تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة".



وقال الناصر: " بالنظر إلى مؤشرات الطلب على الطاقة، فأنا متفائل بما يحمله المستقبل، ورغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، إلا أنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو السعودية على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من النفط".



وكانت قد أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 62.4 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 30.3 في المائة.

وارتفع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار أمريكي) عن الفترة ذاتها من عام 2020، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئياً انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وبلغت الإيرادات 272 مليار ريال مقابل 225.5 مليار ريال إيرادات حققتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 20.6 في المائة، وارتفع الربح التشغيلي 17 في المائة إلى 151.8 مليار ريال مقابل 129.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2020.

كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021.

وبحسب بيان الشركة على تداول فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 199,901,457,609 وبحصة للسهم تبلغ 0.3518 ريال.

وقالت شركة أرامكو إنها حافظت على موثوقية أداء قطاع التنقيب والإنتاج فيها، حيث بلغ إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 11.5 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 8.6 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.

كما أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام الجاري بلغ 30.8 مليار ريال مقارنة مع 27.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 11.2 في المائة تقريباً.



فيما كانت الشركة قد أشارت إلى أن النفقات الرأسمالية لعام 2021 تقدر بنحو 131 مليار ريال في ضوء ظروف السوق والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما سجلت النفقات الرأسمالية للعام السابق 2020 نحو 101 مليار ريال.

