"التحالف": تنفيذ 40 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية خلال 24 ساعة

شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً حوثياً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 40 استهدافا لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية خلال الـ 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا .
وقال تحالف دعم الشرعية: إن مليشيا الحوثي تواصل تعنتها وتجاهلها للقوانين الدولية عبر استمرار تهديد المدنيين.

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15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 05:14 PM

شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً حوثياً

"التحالف": تنفيذ 40 استهدافاً لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 40 استهدافا لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية خلال الـ 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا .
وقال تحالف دعم الشرعية: إن مليشيا الحوثي تواصل تعنتها وتجاهلها للقوانين الدولية عبر استمرار تهديد المدنيين.

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