"كورونا" يواصل الرعب بإيطاليا.. 360 وفاة جديدة خلال يوم بلومبارديا

فيما وصلت حالات الإصابات إلى 28370 حالة

يواصل فيروس "كورونا" مسلسل الرعب في أنحاء إيطاليا، حيث أكدت السلطات هناك تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط.

وبهذه الإحصائية الخطيرة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس "كورونا" في منطقة لومبارديا الإيطالية بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة، بحسب ما كشفته "روسيا اليوم" نقلاً عن "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بـ"كورونا" في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.