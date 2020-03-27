تجربتي مع "كورونا".. مواطن يحكي كيف تغلب على الفيروس بعد شهر من العزل

نصح بضرورة التقيد بتوجيهات الدولة ووزارة الصحة

لا شك أن تجربة المرض هي تجربة مؤلمة لمن يعيشها، إلا أن محمد الغامدي تحلى بالشجاعة ليسردها، لعلها تكون عبرة لمن يعتبر، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في إحدى رحلاته الخارجية.

وقصّ "الغامدي" تجربته مع الفيروس عبر حسابه على "تويتر"، سارداً معاناته مع الآلام، وكيف تعاملت معه الجهات الصحية في المملكة؛ حتى استطاع -بفضل الله- التغلب عليه، والتعافي منه تماماً بعد قضائه شهراً في العزل ما بين المستشفى والمنزل.

هكذا جاءت الإصابة

وقال المواطن السعودي قاصاً كيف أصابه الفيروس، إنه تنقل بين عدة مدن سعودية وكندية وأمريكية خلال شهري فبراير ومارس، قبل أن يحط الرحال في نيويورك يوم 6 مارس، قادماً من ألبرتا بكندا، والتي كانت قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ذلك اليوم.

وأشار "الغامدي" إلى أنه اختلط بالكثيرين في تلك الفترة في منطقة التايم سكوير الشهيرة في نيويورك، والتي كانت مزدحمة كعادتها، حيث لم تكن تحولت نيويورك بعد إلى منطقة تفشي لـ"كورونا المستجد".

بداية الأعراض

وذكر أنه بعد عودته للمملكة بـ4 أيام قادماً من المدينة الأمريكية شعر ببعض الأعراض، ومنها الحرارة وصداع متوسط القوة، ورغم إنه لم تكن هناك وقتها توصيات من وزارة الصحة بالعزل المنزلي للعائدين من نيويورك، إلا أنه التزم بعزل نفسه في غرفة منفصلة خشية نقل العدوى لأحد أفراد أسرته.

ومع اشتداد الأعراض على "الغامدي" قرر التوجه إلى أحد مستشفيات جدة لإجراء الفحص الخاص بالفيروس، ليصله اتصال في اليوم التالي بإيجابية التحاليل، وضرورة التوجه لأحد المستشفيات للتنويم.

ووصف "الغامدي" الأعراض التي صاحبت مرضه بأنها شملت ارتفاعًا في الحرارة، وصداعًا، وسعالًا خفيفًا، وآلامًا عامة في الجسم، شملت ألمًا شديدًا أسفل الظهر، ملفتاً إلى أنه لم يشعر بضيق تنفس خلال مراحل مرضه، برغم وجود علامات التهاب في الرئتين خلال الفحص السريري والأشعة المقطعية.

كما عانى من حالة إعياء وخمول وفقد للشهية، وكانت تصل ساعات نومه إلى نحو 20 ساعة خلال المراحل الأصعب للمرض، بحسب ما ذكره.

مرحلة التعافي.. وهذه نصيحتي

وذكر "الغامدي" أنه في الأيام الثلاثة الأخيرة للمرض، بدأت تتحسن حالته، وتوقفت حالة ارتفاع الحرارة، كما تلاشت آلام العضلات والظهر تدريجياً، فيما بدأت شهيته وطاقته للعودة تدريجياً إيذاناً بانتهاء حالته المرضية وتعافيه، والتي أكدها الفحص بخلوه من الفيروس، والتوصية بالتزام العزل المنزلي لمدة 14 يومًا إضافية.





وختم "الغامدي" سلسلة تغريداته بتوجيه النصيحة إلى غيره من المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بتوجيهات وزارة الصحة، وغسل اليدين باستمرار، مع الحرص على عدم الاختلاط بالغير دون ترك المسافة الآمنة، بالإضافة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل إلا للضرورة القصوى.