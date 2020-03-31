عن رسالة المملكة إلى "شهلاي" ودميته: لستم بعيدين عن مدافع الرياض.. ليكن هذا إنذاراً!

في عين أزمة الوباء لم يخشع الملالي وأطلق الحوثيون صواريخ تحطمت وكان رد "التحالف"

لم يتأخر رد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية كثيراً على ميليشيات الحوثيين الذين أثبتوا همجيتهم عندما أطلقوا صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في الرياض وجازان، ونجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في التصدي لهما ببراعة.

وبقدر التأييد الدولي للضربات التي وجّهها التحالف اليوم إلى الحوثيين، بقدر حالة الاستياء التي أعلنتها دول العالم، من هجوم الحوثيين الأرعن، حيث أكدت الدول أن الحوثيين لم يراعوا الظرف الصحي "الاستثنائي" في العالم، من جرّاء انشغال الجميع بمحاربة وباء كورونا، ووجّهوا بوصلة صواريخهم الإيرانية إلى المدن السعودية، في خطوة تشير إلى انعدام الإنسانية لديهم ومَن يقف خلفهم.

الصواريخ الحوثية لم تنطلق صوب المملكة، إلا بتوجيهات إيرانية مباشرة، حيث طمأنت طهران الحوثيين أن المملكة منشغلة بمحاربة كورونا، ولن يكون لديها وقت للرد على الصواريخ الحوثية، وهو ما شجّع الحوثيين "الأغبياء"، فأقدموا على ضرب مناطق المملكة، ولكن بعد ساعات قليلة من ذلك، جاء رد التحالف على الحوثيين، بتوجيه ضربات موجعة لقواتهم، وحمل هذا الرد رسالة إلى مَن يهمه الأمر، بأن المملكة لا تتهادن أو تتنازل عن حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

الحرس الثوري

سلب الإرادة الحوثية من قِبل إيران، ليس وليد اليوم، وإنما ظهرت بوادره قبل الانقلاب الذي قام به الحوثيون على الشرعية في اليمن، فمنذ هذا الوقت والحوثيون خاضعون تماماً لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، الذي يرسم ويخطط ويوجه، ويقوم الحوثيون بالتنفيذ.

ويتولى الجنرال في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي؛ السيطرة التامة على الحوثيين بالكامل، وكأنهم جنود في الحرس الثوري، ودمية يتلقون التعليمات والأوامر من رئيسهم المباشر؛ حيث يبدو أن الجنرال شهلاي؛ لا يريد التضحية بقوات الحرس الثوري في العمليات العسكرية، ويدفع بدلاً منهم بالحوثيين إلى الصفوف الأولى في المواجهات مع تحالف الشرعية.

ما يزعج "شهلاي"

وما يزعج "شهلاي"؛ حقاً أن رد التحالف على الميليشيات راعى مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعطي المملكة الحق في حماية نفسها، بمعاقبة من اعتدى عليها، ولا يريد هذا القائد الظهور في العلن، ويفضل أن يعمل تحت عباءة الحوثيين.

وسيواصل "شهلاي"؛ سياسته بالسيطرة على الحوثيين، وسيستمر في مدّهم بالطائرات دون طيّار، لضرب أماكن حيوية في السعودية، بيد أن ما حدث اليوم من ضرب مصالح الحوثيين، سيفيق تلك الميليشيات، ويوجّه لها إنذاراَ لها ولمَن يقف خلفها، بأن الجميع ليسوا بعيدين عن مدافع الرياض.

واستهدف التحالف تدمير القدرات النوعية المتقدمة للميليشيا الإرهابية، كتخزين وتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار، وأماكن وجود الخبراء من الحرس الثوري الإيراني ومخازن الأسلحة، وتوزعت الأهداف العسكرية على عدد من المحافظات بمناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية، ومنها محافظة الحديدة، بعد أن قامت الميليشيا الحوثية بتخزين الصواريخ بأنواعها واستحداث مخازن للأسلحة وتعزيز قدراتها القتالية بالمعدات والتعزيزات، واتخذ التحالف إجراءات وقائية لحماية المدنيين اليمنيين، بعد أن قامت الميليشيا الحوثية باتخاذ الأحياء السكنية كمقار عسكرية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

وبآخر صاروخين استهدفا المملكة، بلغ عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت باتجاه السعودية منذ بداية العمليات العسكرية 307، فيما بلغ عدد الطائرات دون طيّار 338، إلى جانب انتهاكات الميليشيا القانون الدولي الإنساني، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وتقوم القوات المسلحة السعودية بكل كفاءة واقتدار بالتصدي لهذه الأعمال الوحشية والعدائية من قِبل المليشيا الحوثية ومَن يدعمها.