"الحربي" يفتتح ورشة تدريب الممارسين الجدد على أعمال الحماية الاجتماعية

بمشاركة 38 ممارسًا من الملتحقين حديثًا بالرياض.. وتستمر لمدة 6 أيام

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الثلاثاء مجموعة الورش التدريبية التي أطلقتها إدارة الحماية الأسرية بعنوان "تدريب الممارسين الجدد على أعمال الحماية الاجتماعية" وتمتد لثلاثة أيام بمعدل 6 ساعات يوميًا.

وتستهدف الورش التي يقدمها د. نواف بن عبدالله آل فريان إلى تدريب وتأهيل 38 من الممارسين الملتحقين حديثًا بمجال الحماية الأسرية بالعاصمة الرياض ومحافظاتها على أساسيات نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية من خلال تسع جلسات تبدأ بمقدمة عن العنف الأسري وأثره على الفرد والمجتمع وعرض أهداف الدليل التعريفي للعنف الأسري.

وتتناول الورش توضيح مصطلحات الدليل، وأنواع العنف وأشكاله ومقاييس اكتشاف العنف ومؤشراته كما يتعرف المتدربون في اليوم التالي على الفئات التي ينطبق عليها نظام الحماية وإجراءات البلاغ، والجهات ذات العلاقة ويشتمل اليوم الثالث على زيارة ميدانية لوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض للتعرف على جميع المهام والأقسام.

وأوضح الدكتور الحربي خلال افتتاحه للورش أهمية مثل هذه اللقاءات التعريفية في متابعة تنفيذ النظام ولائحته التنفيذية والتنسيق والمتابعة مع جميع وحدات الحماية الاجتماعية في جميع المناطق والمحافظات لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالحماية الأسرية والخدمات المقدمة للمستفيدين.