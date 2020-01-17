شاهد.. سفير المملكة بإيطاليا يستقبل وفد "التقني" المشارك بـ"صناعة المستقبل"

لقاء دار أثنائه نقاش ثري تسلم خلاله درعاً تذكارياً ونُقل فيه تحيات رئيس المؤسسة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، أمس، في مقر السفارة بالعاصمة الإيطالية روما، وفد متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركين في الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل والمقام هذه الأيام في العاصمة الإيطالية روما.

وقد دار أثناء اللقاء نقاش ثري بين الأمير وأبنائه المتدربين، وفي نهاية اللقاء نقل رئيس وفد المؤسسة إبراهيم الغفيلي تحيات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقدم درعاً تذكارياً للأمير بهذه المناسبة.