الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشِّن مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل

عرفانًا لما سطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي

دشَّن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل، عرفانًا لما سطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي.

ودعا "السديس" اللهَ أن ينصر جنودنا البواسل، ويجزيهم خير الجزاء، ويسدد رميهم، ويثبّت أقدامهم، ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمنًا مطمئنًا من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وفي هذا السياق سيَّرت الرئاسة شاحنات محمَّلة بمياه زمزم إلى منطقتَي جازان ونجران في لمسة وفاء ومحبة تجاه ما يقدِّمه جنودنا البواسل من تضحيات عظيمة لحماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدراتها.