لجأت إلى حيلة لإقناعه بتحسين العلاقات.. الصين تهنئ "بايدن" بتنصيبه رئيساً

رغبةً في إنهاء الحرب التجارية والتكنولوجية التي شنها عليها سلفه

هنأت الصين جو بايدن، اليوم (الخميس)، على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، غير أنها لجأت إلى استخدام كلمات من خطابه لتدعو إلى "الوحدة" في العلاقات بين البلدين، وإقناعه بتحسينها، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وتدهورت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شنّ حرباً تجارية وتكنولوجية على العملاق الآسيوي.

الصين جو بايدن

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21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 03:22 PM

رغبةً في إنهاء الحرب التجارية والتكنولوجية التي شنها عليها سلفه

لجأت إلى حيلة لإقناعه بتحسين العلاقات.. الصين تهنئ "بايدن" بتنصيبه رئيساً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هنأت الصين جو بايدن، اليوم (الخميس)، على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، غير أنها لجأت إلى استخدام كلمات من خطابه لتدعو إلى "الوحدة" في العلاقات بين البلدين، وإقناعه بتحسينها، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وتدهورت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شنّ حرباً تجارية وتكنولوجية على العملاق الآسيوي.

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