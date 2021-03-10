رئيس أدبي جدة يكرِّم المشاركين بورشة "عجيب" حول "الانطباعية الحديثة"

أقامها منتدى الفنون البصرية لمدة 3 أيام بعدد 15 ساعة تدريب لـ15 متدربًا

كرَّم رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة، الدكتور عبدالله عويقل السلمي، المشاركين في ورشة الفنان القدير عجيب يوسف عجيب، التي أقامها منتدى الفنون البصرية بنادي جدة الأدبي بايليت غاليري بأدهم للفنون، بعنوان "الانطباعية الحديثة".

وتفصيلاً، كرَّم "السلمي" في البداية الفنان عجيب الذي قدم الورشة، والفنان نهار مرزوق. وشارك بالورشة التي استمرت لمدة ثلاث أيام كل من الفنانين: رابحة الأهدل ،مها مشرف، روضة عثمان، محمد حجازي، فايزة مهدي، فوزية أحمد موسى، نوال حسين عامر، عفاف الحمودي، صالحة مفرج عابد، نوف صادق غالب، فاتن الجاجة، سلوي كمال، مرمر الفكي إدريس، أماني الحكمي وعهد الحربي.

وأعرب الفنان عجيب يوسف عجيب عن سعادته بوجوده وسط هذه المجموعة من الشباب، وقال: "أفرحني أكثر مستوى الطموح والاهتمام لديهم، وبهرتني قدرتهم على استيعاب موضوع الورشة، وأثارني مستوي التحصيل؛ وبذلك أنا راضٍ عن نتيجة مخرجات هذه الورشة وهدفها".

وأضاف "عجيب": "في تقييمي، إن هذا المستوى يعادل مستوى طالب فنون في كلية متخصصة في السنة الثالثة؛ إذ كانت الورشة عبارة عن تأكيد القيمة اللونية كنصر أساسي للفنان الملون، وقد اخترت لذلك المدرسة الانطباعية الحديثة كوسيلة لذلك؛ لما لها من أساسيات تعين الفنان على تكوين ذخيرة خبرته التراكمية. هذا من جانب، ومن منظور آخر فإن الانطباعية فيها الكثير من توفير الوقت، وذلك بالوصول للهدف مباشرة دون الاستعانة بالنظريات العملية لبناء العمل الفني. وفي الأخير هي اختزال لمدارس عدة، وصهرها في بوتقة واحدة".

واختتم بالقول: "استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام بعدد 15 ساعة تدريب لعدد 15 متدربًا، وكانت المحصلة النهائية رائعة".



