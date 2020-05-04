شاهد.. ضبط 28 طناً من الأغذية سيئة التخزين داخل مستودع مخالف بجازان

رصدتها "الغذاء والدواء" بتعاون أمني وأحيلت المنشأة إلى الجهات المعنية

رصدت هيئة #الغذاء_والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان والجهات الأمنية في المنطقة، مستودعاً لمنتجات غذائية يزاول نشاطه دون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين.

وقالت الهيئة: "تم ضبط 28 طناً من المواد الغذائية مخزّنة في ظروف سيئة وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".