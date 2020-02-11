محتال على زوّار الحرم .. الزائر العراقي "مدّعي إعادة البصر" في قبضة الأمن

جرى تحديد هويته عبر نتائج المتابعات .. خمسيني واتخذت الإجراءات بحقه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة، بأنه بالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتيال شخص على زوّار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنوّرة، بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر؛ حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.