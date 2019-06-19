أكثر من 200 ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال رمضان

من خلال 317 برنامجاً ومنشطاً دعوياً قدمها للمعتمرين وسكان الحرم

استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي من العام الجاري 1440هـ, حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من (214,699) مستفيداً من المعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم.

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري: المكتب قدم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من (317) برنامجاً ومنشطاً دعوياً, شملت الدروس اليومية، واليوم الدعوي، والمسابقات الإلكترونية, والشاشات الدعوية, وتوزيع مصاحف مترجمة, وتوزيع مطويات وكتيبات عبر برنامج تواصل, وحفاوة ضيف الرحمن.

وأضاف الجفري أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر ومتابعاتها الدائمة والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.