مجلس "الملكية الفكرية" يوافق على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

بوضع شروط محددة واستثناء أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على قرار إعادة النظر في قبول طلبات تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك بعد اعتماد الضوابط والمعايير، وذلك بهدف تنظيم وترتيب قبول طلبات تسجيل الاسم العائلي كعلامة تجارية كونه يساهم في تحقيق الموازنة بين أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل الاسم العائلي المراد تسجيله .

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة محمد الحسن، أن هذا القرار يصب في مصلحة العلامات التجارية التي تحمل اسماً عائلياً ذو انتشار واسع حيث أن عملية تسجيل اسم العائلة كعلامة تجارية يكون محفوظاً لصاحبه في نشاطه الذي يمارسه ويسمح لصاحب النشاط المختلف الذي يحمل ذات الاسم العائلي بأن يسجلة كعلامة تجارية في حال عدم وجود مسجل سابق للاسم العائلي في ذات المجال .

وأضاف "الحسن" أن الهيئة تؤكد على أهمية استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية للأسماء العائلية حيث حددت الضوابط المعينة التي تحكم عملية التسجيل ومنها أن يحمل مقدم طلب تسجيل الاسم العائلي كعلامة تجارية نفس الاسم العائلي للعلامة المراد تسجيلها ، ويجب أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في السجل تجاري لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات ، إضافة إلى أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها ، وأن يكون للاسم العائلي مظهراً مميزاً ، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي تشتهر بها ، وفي حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى يجب إحضار شهادة التسجيل من تلك الدولة.

واستثنت "الهيئة" من هذا القرار تسجيل العلامات التجارية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد تسجيلها ، وتسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، وأن هذه الضوابط والمعايير تنطبق على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها اسم عائلي.





يذكر أن يمكن للمهتمين والراغبين في تسجيل أسماء عائلاتهم كعلامة تجارية زيارة موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIPGOV.SA) واستكمال إجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.