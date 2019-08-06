فيتوريا: لم نستغل الفرص .. حرارة الأجواء ليست عذرًا

أشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، بالمستوى الذي قدمه لاعبو فريقه خلال مواجهة الوحدة الإماراتي، وقال بعد التعادل بهدف لمثله في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا:"بدأنا بشكل جيد ولاحت لنا عدة فرص لم نستغلها، بعكس الوحدة الذي سجل هدفه من فرصة واحدة.

وأضاف: توقعت أن نظهر بشكل أفضل، لن نتعذر بالحرارة قدمنا كل ما لدينا.

وأعرب فيتوريا عن ثقته في عودة فريقه بقوة خلال مباراة الإياب، بقوله "لدينا شخصية مناسبة للعودة في الجولة الثانية، وأعتقد أننا مؤهلون لذلك".

وأشاد مدرب النصر باللاعب حمد المنصور، بقوله "لقد قدم مباراة جيدة واستغل سلبيات فريق الوحدة بشكل رائع، وسُنحت له فرصتان للتسجيل، لكنه لم يكن موفقًا".

وحول سبب استبعاد صالح العباس من المباراة، عقب فيتوريا "كان جاهزًا للمشاركة بالفعل، ولكن بسبب أحداث اللقاء اتخذت قرارات بالدفع بلاعبي الوسط لسد الثغرات".