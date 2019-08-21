الحصيني لـ "سبق": حرارة الصيف تنكسر السبت .. إنها طلائع "سهيل"

قال: تُغرس خلاله فسائل النخيل والأشجار .. وتُوجد الطيور المهاجرة

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ بأن "سهيل" ستبدأ طلائعه هذا العام يوم السبت المقبل ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ، مُستشهداً بما قاله الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم "وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ".

وقال "الحصيني": العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، ولا علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو، فإن ظهوره أو غيره من الطوالع وليس لذلك علاقة بالتغيرات الجوية، ودخولها لا يقدّم ولا يؤخّر، إنما يوافق دخوله تغير مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء.

أضاف "الحصيني"؛ مُتحدثًاً لـ "سبق": عدد أيام سهيل 53 يوماً، وتظهر فيه نجوم "الطرفة، الجبهة، الزبرة والصرفة"، ويقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل" كنايةً عن أن فرصة هطول الأمطار تزداد فيه.

وأردف: العرب تستبشر بطلوعه، باديتها وحاضرها، وهو نجمٌ أكبر من الشمس، وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف "تدريجياً"، لا سيما في المساء على معظم أنحاء المملكة.

وتابع: تستمر فرصة هطول الأمطار على المنطقتَيْن الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً إلى المنطقتَيْن الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل، ومع فجر يوم السبت المقبل سيشرق علينا أول نجوم سهيل، وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13 يـومـاً، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، حيث يعتدل الجو مع بقاء الأجواء حارة في النهار.

وأكّد "الحصيني"؛ أن "سهيل" مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، وتُزرع فيه الخضراوات مثل نوء النثرة، وتُوجد فيه الطيور المهاجرة وتستمر فيه هجرة الدخل وتبدأ هجرة الصفاري، مستشهداً بمقولة: "إذا طلعت الطرفة، يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة".