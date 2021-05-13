"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء

قالت: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٧ مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 10:34 AM

قالت: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٧ مساءً.

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