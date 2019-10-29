أمير الباحة يوجِّه القطاع الخاص بدعم أُسر الشهداء.. مزرعة زيتون ومجمع طبي يبادران

خلال كلمته في اثنينيته التي خصصها لتكريمهم تقديرًا لدورهم البطولي

بعد توجيه أمير الباحة خلال كلمته في اثنينيته، التي خصصها لتكريم شهداء الواجب وأسرهم، حول أهمية مشاركة القطاع الخاص في كل ما يُسعد أُسر الشهداء، وتقديم ما يتطلعون إليه، عبر تخصيص برامج لهم تقديرًا للدور البطولي لشهدائنا، أعلن مجلس إدارة مجمع سالم الطبي في منطقة الباحة تقديم الكشف الطبي والاستشارات الطبية مجانًا، وتقديم تخفيضات للتخصصات الطبية كافة بالمجمع، وتخصيص العديد من البرامج الطبية تكريمًا لهم.

كما أعلن مجلس إدارة مزرعة الزيتونة في الباحة فتح أبوابها لجميع ذوي شهداء الواجب بالمجان، وإتاحة الاستمتاع بمرافق المزرعة، وتخصيص العديد من البرامج تكريمًا لهم.

وأعرب الدكتور صالح عباس عن شكره وعظيم امتنانه لأمير الباحة على توجيهاته ودعمه لكل ما يخدم المنطقة، داعيًا الله أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة - حفظهم الله -، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن، وأن يرحم شهداءنا.