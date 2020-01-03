بطولة السوبر في نسختها السادسة.. الأولى للنصر أم للتعاون؟

تستأنف الهيئة العامة للرياضة بطولة كأس "السوبر السعودي" باسمها السابق بعد تغيير موعد إقامتها من مطلع الموسم إلى منتصف الموسم. وتجمع البطولة السادسة النصر بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018 -2019 بنظيره بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم ذاته "التعاون" في أول مواجهة تقام منتصف الموسم.

وقد انطلقت بطولة السوبر في عام 2013، وجمعت في نسختها الأولى "الفتح" بـ"الاتحاد"، مع توقفها لمدة موسم واحد.

"سبق" تستعرض سِجل البطولة في التقرير الآتي:

الفتح – الاتحاد

تعتبر النسخة الأولى للبطولة بعد تحقيق الفتح المعجزة الشهيرة عندما فاز بلقب الدوري السعودي، ولم يكن حينها مرشحًا من النقاد والمتابعين، ولكنه تمكن من تحقيق اللقب في ختام الدوري. فيما تمكن الاتحاد بجيله الشاب آنذاك من تحقيق معجزة كروية أخرى بتحقيقه "كأس الملك"؛ وبالتالي جمعتهما مواجهة السوبر مطلع الموسم الذي يليه 2013 -2014 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة، وتمكن الفتح من تحقيق اللقب بثلاثة أهداف لهدفين.

الشباب – النصر

في الموسم الذي يليه (2013 -2014) التقى النصر بطل الدوري الشباب بطل الكأس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وتمكن الشباب من إحراز اللقب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله؛ ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للشباب بثلاث ركلات لركلتين.

النصر – الهلال

حصد النصر لقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي 2014-2015، فيما تمكن الهلال من إحراز لقب كأس الملك؛ ليضربا موعدًا على كأس السوبر. وقد قرر حينها اتحاد القدم إقامتها في مدينة لندن كتسويق للكرة السعودية. وقد تمكن الهلال من إحراز اللقب بهدف وحيد.

الأهلي – الهلال

بعد غياب ثلاثة عقود للنادي الأهلي عن لقب الدوري السعودي تمكن في عام 2015 -2016 من ترويضه بعد منافسة شرسة مع الهلال، وفي العام ذاته حقق الأهلي كأس الملك؛ ليقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع الهلال طرفًا ثانيًا للسوبر بصفته بطلاً لكأس ولي العهد. وتمكن الأهلي من إحراز اللقب بهدف وحيد؛ ليجمع الثلاثية الشهيرة. وقد أُقيمت البطولة في العاصمة البريطانية "لندن" للموسم الثاني على التوالي.

الهلال – الاتحاد

بوصف الهلال بطلاً للدوري السعودي موسم 2016-2017، وبطلا لكأس الملك، تقرر ترشيح الاتحاد بطل ولي العهد في ذلك الموسم ليكون طرفًا آخر على كأس "السوبر". وقد ألغيت البطولة بقرار من هيئة الرياضة.

الهلال – الاتحاد

قررت هيئة الرياضة عودة البطولة بلقاء يجمع بطل الدوري السعودي لموسم 2017-2018 (الهلال) مع (الاتحاد) بطل كأس الملك من الموسم نفسه. وقد كانت تلك المباراة شاهدة على حجم الدعم المالي الكبير الذي تلقته الأندية من هيئة الرياضة؛ إذ شارك كل فريق بثمانية محترفين لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية. وقد أُقيمت المواجهة في مدينة لندن للمرة الثالثة، وتمكن الهلال من إحراز لقبها بهدفين لهدف.