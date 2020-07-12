الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال وأسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

0

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 02:18 PM

نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازية

الشرقية .. 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

0 258

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال وأسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة المنطقة الشرقية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020