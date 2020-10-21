برشلونة يقسو على فيرينتسفاروش الهنغاري بخماسية.. ومانشستر يونايتد يُسقط سان جيرمان

في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

حقق برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا على ضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الكتالوني كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، وأنسو فاتي، والبرازيلي فيليب كوتينيو، وبيدري لوبيز، والفرنسي عثمان ديمبلي، وذلك في الدقائق الـ27 و الـ42 والـ 52 والـ 82 والـ 89 على الترتيب.

في المقابل، سجّل هدف الضيوف اليتيم الأوكراني إيغور خاراتين من ركلة جزاء في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين عقب طرد جيرارد بيكيه في الدقيقة الـ68.

وتغلب يوفنتوس الإيطالي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة ذاتها بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه الإسباني ألفارو موراتا الذي سجّل هدفَي اللقاء في الدقيقتين الـ46 والـ84.

وبهذا الفوز جمع برشلونة أول ثلاث نقاط، وتصدر المجموعة السابعة متقدمًا على يوفنتوس بفارق الأهداف.

واستهل مانشستر يونايتد مسيرته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز ثمين على مستضيفه باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة.

وافتتح التسجيل ليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل سان جيرمان عن طريق أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ55، ثم حسم المهاجم ماركوس راشفورد الفوز للفريق الإنجليزي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الـ87.