أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"

أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.
وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx
على نظام التعاقدات المؤقت
أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.
وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx