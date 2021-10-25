أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"

على نظام التعاقدات المؤقت

أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 08:44 PM

على نظام التعاقدات المؤقت

أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx

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