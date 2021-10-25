أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"

على نظام التعاقدات المؤقت

أعلنت أمانة منطقة الرياض توافُر 62 وظيفة شاغرة على نظام التعاقدات المؤقت لحملة الثانوية العامة، ودعت الراغبين للتقديم ابتداء من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

وللاطلاع على الإرشادات والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://eservices.alriyadh.gov.sa/jobs/pages/instructions.aspx