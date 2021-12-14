رفض إظهار شهادة تطعيم "كورونا".. اعتقال بابا نويل في ألمانيا

فيما تشهد البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحد من تفشي الجائحة وإلزامية التطعيم

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلاً يرتدي زي "بابا نويل" في الساحة المركزية بمدينة شترالسوند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتقال الرجل حينما رفض إظهار شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، فتطور النقاش الحاد بينه وبين عناصر الشرطة؛ ما أدى إلى اعتقاله، بينما كان يصرخ بشعارات مناهضة للحكومة الألمانية.

ووفق "روسيا اليوم" يشهد عديد من المدن الألمانية احتجاجات ضد إجراءات الحكومة للحد من تفشي الجائحة وإلزامية التطعيم، فيما سجلت البلاد انخفاضاً طفيفاً في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.