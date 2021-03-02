"الصحة" تُخصص الثاني من مارس يومًا لـ"شهيد الصحة"

تأتي عرفانًا وتكريمًا ووفاءً منها لشهدائها نظير ما قدموه

أعلنت "الصحة" عن تخصيص الثاني من شهر مارس في كل عام ليكون يوم "شهيد الصحة"؛ وذلك استشـعارًا بأهميـة الـدور الـذي قام به شهداء الصحة، وتخليدًا لذكراهم؛ حيث تفانوا في أداء أعمالهم وضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وتأتي هذه البادرة الإنسانية عرفانًا وتكريمًا ووفاءً من الصحة لشهدائها؛ نظير ما قدموه حيث ستقدم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الشهداء.