ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في التشيك إلى 383 حالةً

"الصحة": تعافي ثلاث حالات بشكل كامل و3 حالتهم حرجة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك إلى 383 حالةً؛ وذلك عقب تسجيل 39 حالة إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة التشيكية اليوم، تعافي ثلاث حالات بشكل كامل؛ فيما أبانت عن وجود ثلاثة مرضى حالتهم حرجة للغاية.