"شرطة الرياض" تطيح بمقيم يمني هدَّد طليقته بعد التهجُّم على منزلها

"الكريديس": اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجُّم شخص على منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.