شاهد صورًا لأبطال في الميدان.. رجال الأمن ينفذون منع التجول بنقاط التفتيش وقت الإفطار

وثقت اللقطات إمارة منطقة مكة المكرمة:

عندما ينادي الوطن تهب سواعد أبنائه لتلبية نداء الواجب، فالملاحم الوطنية ليست فقط على ثغور الحرب، بل إن حماية الوطن من الداخل لا ينقص أهمية عن حمايته من الخارج، فها هم رجال الأمن خلال تمركزهم في نقاط التفتيش الأمني بمنطقة مكة المكرمة ومن مختلف القطاعات العسكرية؛ يؤدون واجبهم في تطبيق تعليمات منع التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إمارة منطقة مكة المكرمة وثقت صورًا لأبطال في الميدان لرجال الأمن من جميع القطاعات العسكرية وهم يؤدون عملهم الميداني في نقاط التفتيش لتنفيذ قرار منع التجوّل للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت الإفطار خلال شهر رمضان.

وجاء أبرز اللقطات الموثقة لرجال الأمن في وقت الإفطار وهم يؤدون الصلوات، ويرفعون أكف الضراعة لله، ويقفون في نقاط التفتيش لحظة رفع أذان المغرب، ويبلون ريقهم بالماء البارد، وهم يتابعون تنفيذ التعليمات لقرار منع التجول في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية حفاظًا على سلامة الجميع.