"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

سحب رعدية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، وأجزاء من: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية المتوسطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.