رئيس وزراء إسبانيا: عودة التدريبات بيد الرابطة والاتحاد

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عودة الرياضيين المحترفين إلى التدريبات بعد مدة من الحظر بسبب تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19).

وقال سانشيز, خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا": "آمل أن يعود النشاط قريبًا, والقرار سيكون بيد الاتحادات والرابطات المسؤولة عن المنافسات".

وأضاف: "لقد بدأنا بالسماح بالتدريبات الفردية لفرق الرياضات الجماعية, على أمل أن يعود النشاط في أقرب وقت ممكن, لكننا سنراه على شاشات التلفاز وليس في الملاعب".

وتابع: "نحن نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة", مشددًا على أنه مع انفتاح البلاد سيحتاج الناس إلى الالتزام بضبط النفس والمسؤولية الشخصية للحد من المخاطر المحتملة لعودة الوباء.