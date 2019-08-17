وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ "آل هتيلة"

لتبرعه بكلية لشقيقته

تشرف حسين هادي محمد آل هتيلة مدير مركز الاتصال (٩٣٧) بصحة منطقتي عسير ونجران بالحصول على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعه بكلية لشقيقته.

فيما أكد "آل هتيلة" أن نيله لهذا الوسام الغالي هو شرف عظيم وفخر كبير له، وهو امتدادٌ لاهتمام القيادة الرشيدة أعزها الله بأبنائهم المواطنين وحرصهم عليهم.