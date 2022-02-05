السفارة بالكويت تنوّه بضرورة فحص الـ PCR خلال 48 ساعة من المغادرة للسعودية

عبر المنافذ البرية والجوية ابتداءً من 9 فبراير

طالبت سفارة المملكة بالكويت، المواطنين الراغبين في السفر للسعودية، بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه يُستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام، ابتداءً من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية.