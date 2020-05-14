"الأرصاد": أتربة وغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق بينها الشرقية والرياض

سحب رعدية على الجوف والمدينة ومرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من تبوك، وأجزاء من الحدود الشمالية، وأجزاء من حائل، وأجزاء من الرياض، وأجزاء من المدينة المنورة، وأجزاء من مكة المكرمة، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء من مناطق (الجوف، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.