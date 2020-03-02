ضمن مشروع التطوير.. استئناف فصل الخدمات عن "نكاسة مكة"

تمهيداً لإزالة 114 عقارًا في الحي وإعادة تأهيل البنى التحتية

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة استئناف فصل الخدمات عن 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة من مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة.

واستأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة اليوم الاثنين، أعمال فصل الخدمات عن 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة؛ تمهيداً لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

يأتي ذلك بمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وجاء فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربعة عشرة المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وبلغ إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة قرابة 600 عقار.