"سكني" يصدر 1480 عقداً للأراضي السكنية في جازان والقصيم خلال مارس 2021

لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان

أصدر برنامج "سكني" 1482 عقداً جديداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج في منطقتي جازان والقصيم خلال شهر مارس الماضي، ضمن الخيارات السكنية المتنوعة التي يقدمها البرنامج لتسهيل التملّك بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وقال "سكني" في بيان صحفي: الأراضي شملت 959 أرضاً في منطقة جازان، و523 قطعة أرض في منطقة القصيم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً بأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، ويمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني

https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وأضاف: الأراضي السكنية تعدّ إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم لمن يمتلكون أراضيَ لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق إمكانية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020 بالاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية المختلفة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030".