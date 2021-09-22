"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك

أكّد التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية في التصدّي للميليشيات الإرهابية

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي؛ اليوم، في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" المنعقدة على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي نظّمته بعثة العراق ‏الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ‏

وترأس الفعالية وزير خارجية العراق فؤاد حسين، بمشاركة وزراء خارجية فرنسا، الأردن، ‏الكويت، وإيران.‏

وأكّد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي؛ في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الفعالية، التزام المملكة بدعم الحكومة العراقية ‏برئاسة مصطفى الكاظمي؛ وأهمية دور العراق في التصدّي للميليشيات الإرهابية الخارجة على ‏القانون.‏

وأعرب عن استعداد المملكة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون والسلام في المنطقة ‏بناءً على الاحترام المتبادل بين الدول، مجدّداً رفض المملكة التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ‏تهديد أمنها واستقرارها.

وأشار السفير المعلمي؛ إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء يمثل أداة مهمة لإرساء أسس ‏التفاهم ‏والحوار ووضع خريطة طريق لمستقبل العمل الجماعي المشترك لدول المنطقة، مجدّداً ‏التزام المملكة ‏بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم الجهود ‏المبذولة من قِبل ‏دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق.‏

وقال: لقد أطلقت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقوية ‏أواصر التعاون ‏والعلاقات بين دول المنطقة والتي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، ‏والبيئية، إيماناً من المملكة بأن تلك المبادرات ستساعد على تخفيف حدة التوتر ‏‏والنزاعات في المنطقة وتحقق قدراً من السلام والتعاون.‏

وشدّد على أن المملكة ستكون في ‏مقدمة الدول التي ستدعم أي مبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون ‏والسلام في المنطقة بناءً على ‏الاحترام المتبادل بين الدول، معرباً عن ثقة المملكة بحكمة وحنكة ‏القيادة في جمهورية العراق الشقيقة، وعزمها ‏على أن تكون بمشيئة الله -عزّ وجلّ- سبباً لنهضة العراق ‏وازدهاره وتحقيق الوفاق بين أطيافه.‏

حضر الفعالية من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة بالوفد الوزير المفوض وجدي حسن ‏محرم.‏